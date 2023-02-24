Солдат ВСУ возомнил себя Гарри Поттером, и его высмеяли вместе с НАТО

Пользователи Twitter возмутились постом на официальном аккаунте НАТО в Twitter. Там говорится о солдате Вооружённых сил Украины, который сравнил себя с Гарри Поттером, а нынешний конфликт — с сюжетом голливудского фильма.

"Мы — Гарри Поттер и Уильям Уоллес, На'ви и Хан Соло. Мы сбегаем из Шоушенка и взрываем Звезду Смерти. Мы сражаемся с Харконненами и бросаем вызов Таносу", — привела слова солдата пресс-служба альянса.

По мнению пользователей, отреагировавших на эти слова, подобные комментарии неуместны и абсурдны. Так, американский конгрессмен-республиканец Пол Госар написал, что мир подталкивают к большой войне именно те люди, которые пишут такие вещи. Другой комментатор не поверил своим глазам, удивившись, что подобный твит могут позволить себе опубликовать на официальном аккаунте военного альянса.

"Вы не Гарри Поттер, вы — потерянный альянс, участвующий в ядерном противостоянии. Прекратите писать низкопробные фанфики и попытайтесь установить мир. Если вы не можете этого сделать, то вам следует распустить организацию", — отметил этот комментатор.

Ещё один пользователь предположил, что американцам о происходящем на Украине рассказывают именно в таком ключе. Другой пользователь заключил, что на Западе "управляют самые большие тупицы в истории", раз НАТО фактически позволяет себе сравнивать Украину с "Гарри Поттером" и "Мстителями". Другой пользователь был более лаконичен, написав, что теперь он болеет за Россию. Также многие писали о попытке НАТО романтизировать военные действия.