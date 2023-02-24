На крупнейшем нефтехранилище Мексики вспыхнул мощный пожар

23 февраля на крупнейшем в Мексике нефтехранилище Tuzandepetl в восточном штате Веракрус начался сильный пожар. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в соцсети Twitter. Нефтехранилище принадлежит мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex.

Пожар на нефтехранилище в Мексике. Видео © Twitter / laoctavadigital

"На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод. Пожар продолжается, с ним борются работники компании и сотрудники муниципального управления по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении ведомства.

Сведений о погибших или пострадавших пока нет. Учащихся и преподавателей находящегося в муниципалитете Исуатлан-дель-Суресте университета эвакуировали. Остальных жителей просили внимательно следить за официальными оповещениями. Pemex случившееся пока никак не прокомментировала.