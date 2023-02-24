Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении очень трудной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восточном фронте боевых действий ситуация для Вооружённых сил его страны очень трудная. Об этом он сказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем всё, чтобы выдержать", — отметил там Зеленский.
А ситуацию на южном направлении боевых действий он оценил как "достаточно опасную".
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении. Армейская авиация и артиллерия Западной группировки ВС РФ поразила живую силу в районах населённых пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области, а также в посёлке Новосёловское ЛНР.
Офис президента Украины