Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении очень трудной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восточном фронте боевых действий ситуация для Вооружённых сил его страны очень трудная. Об этом он сказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

"Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем всё, чтобы выдержать", — отметил там Зеленский.

А ситуацию на южном направлении боевых действий он оценил как "достаточно опасную".