Организация объединённых наций превратилась в инструмент влияния Америки и потеряла смысл существования в нынешнем формате. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"ООН как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки", — заявил РИА "Новости" парламентарий.

Он также отметил, что эта организация дискредитировала себя из-за собственной однобокой политики, растеряла авторитет в глазах здравомыслящего международного сообщества. Шеремет подчеркнул, что ООН больше не несёт важной системы сдержек и противовесов и того смысла, который был вложен в неё с самого начала.

Как добавил депутат, в наши дни мир нуждается в новом механизме и миротворческой площадке, на которой все геополитические вопросы будут решаться на справедливых и паритетных началах. Он подчеркнул, что Генассамблея ООН, предъявляя претензии к России, старательно игнорирует вмешательство Штатов в госпереворот на Украине, уничтожение простых граждан в Донбассе и другие преступления властей Незалежной.