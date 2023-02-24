Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан, Узбекистан и Индию в период с 28 февраля по 3 марта. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Так, в Астане Блинкен будет участвовать в министерской встрече в рамках многостороннего механизма взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и США.

Затем в Ташкенте глава Госдепа встретится с должностными лицами высокого ранга, а 1 марта вылетит в Нью-Дели, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати.

Эти переговоры министров от стран-участниц G20 будут посвящены "укреплению многостороннего подхода и углублению сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивому развитию, борьбе с наркотиками, глобальному здравоохранению, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий".