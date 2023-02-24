Для фанатов "Властелина колец" появились хорошие новости

Американский киноконцерн Warner Bros. заключил соглашение с компанией Embracer Group, владеющей правами на вселенную "Властелина колец". Благодаря этому американский киногигант сможет заняться выпуском новых полнометражных картин по мотивам уже легендарной трилогии, основанной на книгах Дж. Р. Р. Толкина.

Как пишет The Hollywood Reporter, сделку заключили на долгий срок, благодаря чему Warner Bros. сможет работать над целой серией фильмов совместно с New Line Cinema. Эти кинокомпании участвовали в создании трилогии Питера Джексона, состоящей из "Братства кольца", "Двух крепостей" и "Возвращения короля". А затем и трилогии "Хоббит", включающей "Неожиданное путешествие", "Пустошь Смауга" и "Битву пяти воинств".

"Мы понимаем, насколько ценны предыдущие работы, и вместе с нашими партнёрами из New Line Cinema и Warner Bros. Pictures мы планируем не просто делать что-то новое, но и чтить при этом прошлое", — сообщил Ли Гинчард, гендиректор Freemode, которая входит в Embracer Group.

Планов переснимать уже снятое нет, речь будет идти именно о новых эпизодах. Пока не ясно, чем именно займутся киностудии и какие проекты будут реализованы в первую очередь.

