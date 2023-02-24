В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники

Одно из ракетных подразделений Вооружённых сил Белоруссии выдвигается в назначенный оборонным ведомством республики район для отработки применения техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

"Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", — говорится в сообщении.