В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники
Одно из ракетных подразделений Вооружённых сил Белоруссии выдвигается в назначенный оборонным ведомством республики район для отработки применения техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.
"Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", — говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить штурмовики МиГ-25 при поддержке РФ. Он отметил, что эти самолёты хорошо показали себя на Украине.
Telegram / Министерство обороны Белоруссии