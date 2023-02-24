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24 февраля, 07:01

В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники

Одно из ракетных подразделений Вооружённых сил Белоруссии выдвигается в назначенный оборонным ведомством республики район для отработки применения техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

"Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", — говорится в сообщении.

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Telegram / Министерство обороны Белоруссии

Светлана Оперук
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