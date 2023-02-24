"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 07:26

Боррель заявил, что ЕС не желает "разрушения" России

Евросоюз не желает разрушения России, а единого отношения к происходящему конфликту на Украине у стран Старого Света нет. Об этом газете El Periódico заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России", — отметил он.

По словам Борреля, одна из стран ЕС "очень скептически" относится к введению и последствиям антироссийских санкций, которые, по её мнению, не приносят должного эффекта. Кроме того, он назвал "слишком постепенным" подход ЕС к предоставлению военной помощи Киеву.

"Россия способна производить [вооружение], и у неё есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали", — отметил глава евродипломатии.

Ван И спросил Борреля, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно

Ван И спросил Борреля, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не ищет конфликта с Россией. Тем самым она повторила тезис главы Белого дома Джо Байдена.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Артур Белкин
  • Новости
  • Жозеп Боррель
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров