Боррель заявил, что ЕС не желает "разрушения" России

Евросоюз не желает разрушения России, а единого отношения к происходящему конфликту на Украине у стран Старого Света нет. Об этом газете El Periódico заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России", — отметил он.

По словам Борреля, одна из стран ЕС "очень скептически" относится к введению и последствиям антироссийских санкций, которые, по её мнению, не приносят должного эффекта. Кроме того, он назвал "слишком постепенным" подход ЕС к предоставлению военной помощи Киеву.

"Россия способна производить [вооружение], и у неё есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали", — отметил глава евродипломатии.