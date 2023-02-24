Сковородки "Гардарика" из Мелитополя начали продавать в супермаркетах Екатеринбурга. Их стоимость начинается от 600 рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

В Екатеринбурге начали продавать сковородки из Мелитополя. Фото © Ura.ru

Компания "Гардарика" изготавливает литую алюминиевую продукцию с антипригарным покрытием. Её завод располагается в Белгороде, но саму посуду делают в Мелитополе.