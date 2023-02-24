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24 февраля, 07:59

В Екатеринбурге начали продавать сковородки из Мелитополя

Сковородки "Гардарика" из Мелитополя начали продавать в супермаркетах Екатеринбурга. Их стоимость начинается от 600 рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

В Екатеринбурге начали продавать сковородки из Мелитополя. Фото © Ura.ru

В Екатеринбурге начали продавать сковородки из Мелитополя. Фото © Ura.ru

Компания "Гардарика" изготавливает литую алюминиевую продукцию с антипригарным покрытием. Её завод располагается в Белгороде, но саму посуду делают в Мелитополе.

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Обложка ©

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Илья Суриков
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