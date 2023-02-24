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24 февраля, 08:19

В России за сутки выявили 13 829 случаев заражения ковидом

За последние сутки в России выявили 13 829 новых случаев коронавируса, скончалось 32 человека. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с CoViD-19.

Иммунолог заявил о скрытой волне ковида в России и предупредил о 100 тысячах заболевших на пике

Иммунолог заявил о скрытой волне ковида в России и предупредил о 100 тысячах заболевших на пике

Днём ранее в РФ зарегистрировали 14 721 случай инфицирования и 37 смертей. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 22 232 492 случая заражения ковидом, умерло 395 970 пациентов.

Ранее главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что в 2024 году коронавирус окончательно станет сезонной инфекцией. Свой прогноз эксперт обосновал тем, что тяжесть новых штаммов уже значительно меньше.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Никита Никонов
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