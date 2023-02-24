В России за сутки выявили 13 829 случаев заражения ковидом
За последние сутки в России выявили 13 829 новых случаев коронавируса, скончалось 32 человека. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с CoViD-19.
Днём ранее в РФ зарегистрировали 14 721 случай инфицирования и 37 смертей. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 22 232 492 случая заражения ковидом, умерло 395 970 пациентов.
Ранее главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что в 2024 году коронавирус окончательно станет сезонной инфекцией. Свой прогноз эксперт обосновал тем, что тяжесть новых штаммов уже значительно меньше.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков