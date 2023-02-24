На Украине медикам с января перестали платить зарплату

Многие украинские медики не получают зарплату с начала текущего года. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на сотрудников медучреждений из различных областей Незалежной.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая должна перечислять деньги медработникам, не получает финансы от Минздрава. В министерстве же заявляют, что во всём виноват Минфин, который прекратил отправлять средства на выплаты врачам и младшему медперсоналу. Как утверждается, сначала финансовое ведомство должно утвердить все необходимые расчёты.

"Как только проект паспорта согласует Минфин и утвердит Минздрав соответствующим приказом, НСЗУ сможет возобновить платежи", — говорится в сообщении издания.