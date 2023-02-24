Политолог ответил на решение Британии расширить санкции против РФ

С учётом всех санкций, введённых Европой против России, наша страна уже научилась обходить и компенсировать их. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с RT.

Комментируя решение Великобритании ввести новые ограничения, эксперт отметил, что в Европе были обсуждения наложить рестрикции на ядерные материалы и алмазы, но к общему знаменателю страны не пришли. Похоже, подчеркнул Светов, Лондон попытался показать пример. По его словам, Британия всегда считала себя "мирным финансовым центром", но лишилась этого статуса после выхода из Евросоюза.

"Тем не менее она считает, что знает, как препятствовать деятельности банков. Естественно, вещи неприятные, но мы научились обходить и компенсировать санкции", — подчеркнул Светов.