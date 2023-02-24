14‑летняя спортсменка из Подмосковья установила 12 новых рекордов РФ в тяжёлой атлетике

14‑летняя Варвара Кузьминова из Подмосковья на первенстве РФ по тяжёлой атлетике установила сразу 12 новых всероссийских рекордов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Кузьминова в ходе выступления на первенстве России по тяжёлой атлетике установила девять рекордов России среди девушек весовой категории до 81 кг 13–15 лет и три рекорда России среди девушек 13–17 лет, результаты которых превышают действующие рекорды Европы. В результате 14-летняя спортсменка стала абсолютной победительницей первенства России, официально установив 12 рекордов России!" — отметил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

В упражнении "рывок" Кузьминова смогла поднять 93, 97 и 100 килограммов, в упражнении "толчок" — 110, 115 и 121 килограмм. В сумме двоеборья она показала 210, 215 и 221 килограмм. ​Девушка тренируется под руководством тренеров Ольги Бурнашевой и Владимира Сущака в отделении Спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике Богородского городского округа. ​Первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек стартовало в Выборге 17 февраля и закончится 26-го числа.