Детский плач и кислородные маски: Опубликовано видео из самолёта, аварийно севшего в Красноярске

В социальных сетях появилось видео из салона самолёта Boeing 737 авиакомпании "Россия", где произошла разгерметизация салона. В результате инцидента из-за скачка давления пострадало пять человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Кадры из салона самолёта Boeing 737, где произошла разгерметизация. Видео © VK / sochi

На кадрах видно, что в салоне выпали кислородные маски, также слышен детский плач. При этом выключено основное освещение.

Аварийно севший самолёт. Фото © t.me / vm_sut