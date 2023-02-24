Детский плач и кислородные маски: Опубликовано видео из самолёта, аварийно севшего в Красноярске
Появилось видео из салона самолёта, аварийно севшего в Красноярске из-за разгерметизации
В социальных сетях появилось видео из салона самолёта Boeing 737 авиакомпании "Россия", где произошла разгерметизация салона. В результате инцидента из-за скачка давления пострадало пять человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
Кадры из салона самолёта Boeing 737, где произошла разгерметизация. Видео © VK / sochi
На кадрах видно, что в салоне выпали кислородные маски, также слышен детский плач. При этом выключено основное освещение.
Аварийно севший самолёт. Фото © t.me / vm_sut
Напомним, ранее пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщила об аварийной посадке лайнера, летевшего из Сочи в Красноярск. Борт приземлился в аэропорту пункта назначения. По факту инцидента начата доследственная проверка.
VK / sochi