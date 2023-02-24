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24 февраля, 10:43

Детский плач и кислородные маски: Опубликовано видео из самолёта, аварийно севшего в Красноярске

Появилось видео из салона самолёта, аварийно севшего в Красноярске из-за разгерметизации

В социальных сетях появилось видео из салона самолёта Boeing 737 авиакомпании "Россия", где произошла разгерметизация салона. В результате инцидента из-за скачка давления пострадало пять человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Кадры из салона самолёта Boeing 737, где произошла разгерметизация. Видео © VK / sochi

На кадрах видно, что в салоне выпали кислородные маски, также слышен детский плач. При этом выключено основное освещение.

Аварийно севший самолёт. Фото © t.me / vm_sut

Аварийно севший самолёт. Фото © t.me / vm_sut

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Напомним, ранее пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщила об аварийной посадке лайнера, летевшего из Сочи в Красноярск. Борт приземлился в аэропорту пункта назначения. По факту инцидента начата доследственная проверка.

Обложка ©

VK / sochi

Никита Никонов
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