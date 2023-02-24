В Татарстане школьник решил сократить путь из школы, но провалился в колодец и утонул

В городе Тетюши, Татарстан, школьник 2012 года рождения решил сократить путь, возвращаясь домой с уроков, и пошёл через пустырь, где провалился в заснеженный колодец и утонул. Как сообщил Лайфу источник, инцидент произошёл днём 22 февраля.

Ученик местной школы № 2 провалился в колодец с водой по улице Газовиков, на котором не было крышки. Его тело обнаружили поздно вечером того же дня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.