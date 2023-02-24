Страны G7 оставят российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта

Государства G7 планируют оставить российские активы замороженными до разрешения конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Согласно сообщению, чтобы помешать Москве обойти ограничения, лидеры "Большой семёрки" поддержат создание механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год станут США.

"Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, государства G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы в обездвиженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта", — сообщает Белый дом.