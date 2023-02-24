"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 11:06

Страны G7 оставят российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта

Государства G7 планируют оставить российские активы замороженными до разрешения конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Согласно сообщению, чтобы помешать Москве обойти ограничения, лидеры "Большой семёрки" поддержат создание механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год станут США.

"Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, государства G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы в обездвиженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта", — сообщает Белый дом.

Лидеры стран ЕС пообещали "не отдыхать" до победы Украины в конфликте с Россией

Лидеры стран ЕС пообещали "не отдыхать" до победы Украины в конфликте с Россией

Ранее Лайф писал, что США введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран. Ограничения применяются в том числе в отношении ряда ключевых секторов России, которые приносят доход.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Guido Kirchner

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров