Курс доллара на Мосбирже превысил 76 рублей впервые с апреля прошлого года

Курс доллара на Московской бирже превысил 76 рублей впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 13:53 мск, американская валюта выросла на 1,37%, поднявшись до 76,03 рубля. Затем доллар опустился до 75,99 рубля. Евро растёт на 1,31% — до 80,44 рубля.