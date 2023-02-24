Курс доллара на Мосбирже превысил 76 рублей впервые с апреля прошлого года
Курс доллара на Московской бирже превысил 76 рублей впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По информации на 13:53 мск, американская валюта выросла на 1,37%, поднявшись до 76,03 рубля. Затем доллар опустился до 75,99 рубля. Евро растёт на 1,31% — до 80,44 рубля.
Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский объяснил падение курса рубля по отношению к доллару и евро. По словам эксперта, это связано с ценами на нефть. Аналитик считает, что соотношение 73–75 рублей за один доллар продержится до конца марта, после чего появятся новые вводные.
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ТАСС / Пётр Ковалёв