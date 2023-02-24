Обстрел ВСУ оставил без энергоснабжения посёлок в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, оставив его без энергоснабжения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.







"Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилётов существенные. Осколками посечены постройки девяти домовладений, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. В результате попадания один из домов загорелся. Пожарные оперативно справились с огнём. Выбиты стёкла в здании местного сельсовета", — написал Старовойт.

При этом полная картина повреждений будет ясна после завершения подомового обхода. Владельцам пострадавших домовладений будет оказана вся необходимая помощь.