Российские военные уничтожили до 140 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

За сутки российские войска ликвидировали до 140 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населённых пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено до 140 украинских военнослужащих", — сказал он.

Конашенков добавил, что кроме живой силы противника уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.