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Опубликовано 24 февраля 2023, 11:13

Российские военные уничтожили до 140 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

За сутки российские войска ликвидировали до 140 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населённых пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено до 140 украинских военнослужащих", — сказал он.

ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Конашенков добавил, что кроме живой силы противника уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные за сутки ликвидировали около 85 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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