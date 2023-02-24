Подполковник в отставке из Подмосковья Рожков рассказал, как вернулся к жизни в 80 лет

Совершенно новое занятие в жизни 80-летнего подполковника в отставке из Ступина Вячеслава Рожкова помогло ему прийти в себя после смерти любимой супруги и посмотреть на всё с новой стороны. Об этом сообщает телеканал "360".

Рожков поделился, что 27 лет жизни отдал армии, а начал свой путь рядовым в Германии. После срочной службы поступил в Киевское танковое училище, которое в дальнейшем окончил с отличием, а потом пошёл учиться в Академию бронетанковых войск в Москве. Там уже, признаётся подполковник, было тяжело, но интересно.

В те же годы познакомился в кино с будущей женой. Девушка приехала в столицу из Ступина, училась в Московском энергетическом институте. Валентина и Вячеслав поженились, за годы совместной жизни побывали в Чехословакии, Армении, Йемене. Мужчине хотели дать звание полковника, но тот отказался, выбрав семью. К тому моменту у Рожковых были уже две дочери. После отставки семья переехала в Ступино. Валентина зарабатывала тем, что собирала телевизоры в УПП ВОЗ, а Вячеслав трудился начальником транспортного гаража на ТЭЦ № 17. В 1973 году глава семейства вышел на пенсию, и супруги занялись огородом, но внезапно жена умерла.

"После этого трудно пришлось. Ничего не хотелось, всё как в тумане. И так несколько месяцев. Потом случайно встретил знакомую, она привела меня на танцы. <…> Жизнь снова заиграла красками", — поделился Рожков.

Занятия по танцам проводятся во Дворце культуры. При этом указывается, что сам кружок был сформирован в 2015 году и стал частью проекта "Активное долголетие".