Верховная рада денонсировала договоры с РФ по Азовскому морю

Верховная рада Украины денонсировала все договоры с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в телеграм-канале.

"Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! Законопроект № 0182 — денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — написал он.

По словам парламентария, законопроект о денонсации договора поддержали 303 депутата Верховной рады.

Договор между РФ и Украиной по использованию Азовского моря был подписан в 2003 году. Согласно документу, предусмотрена свобода судоходства кораблей под флагами Украины и России, а также совместная деятельность в этой области.