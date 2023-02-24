Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановила членство РФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение приостановить членство России. Об этом сообщается на сайте международной организации по итогам пленарного заседания 22–24 февраля.

Ранее Совфед одобрил закон о выходе России из договоров Совета Европы, в том числе Устава СЕ. Всего было денонсировано более 20 документов.