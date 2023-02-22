Совфед одобрил закон о выходе России из более 20 договоров Совета Европы
Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, в том числе Устава СЕ.
Всего было денонсировано более чем 20 документов, среди которых — европейские конвенции о защите прав человека, пресечении терроризма, местном самоуправлении и другие. Договоры следует считать денонсированными с 16 марта 2022 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы.
Напомним, президент Владимир Путин внёс в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России в январе этого года. В феврале Госдума поддержала этот законопроект.
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