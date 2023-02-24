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24 февраля, 12:24

В Росфинмониторинге заявили, что "антиотмывочная" система РФ продолжит работу

Российская "антиотмывочная" система продолжит работу в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении Росфинмониторинга в телеграм-канале. Так ведомство прокомментировало приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

"Данное решение ФАТФ не влечёт никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством", — сказано в сообщении.

В ведомстве назвали данное решение безосновательным, потому что оно не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата ФАТФ. Кроме того, такие меры идут вразрез с целями организации по защите финансовых систем от угроз отмывания денег и распространения оружия массового уничтожения. Россия как ответственная сторона будет противодействовать серьёзным преступлениям с помощью активизации международного сотрудничества с заинтересованными государствами, заключили в Росфинмониторинге.

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Лайф напоминает, что данное решение принято по итогам пленарного заседания ФАТФ 22–24 февраля. Группа сообщила об этом на своём сайте.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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