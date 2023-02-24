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Регион
Опубликовано 24 февраля 2023, 15:36

Суд в Албании оставил под стражей обвинённую в шпионаже россиянку Тимофееву

Светлана Тимофеева. Обложка © Twitter / xhildinho

Светлана Тимофеева. Обложка © Twitter / xhildinho

В Албании суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей россиянки Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже. Об этом пишет портал Albanian Daily news.

"Суд Эльбасана удовлетворил в пятницу требование прокуратуры продлить срок задержания под стражей гражданки РФ Светланы Тимофеевой", — говорится в сообщении.

Местные журналисты отмечают, что адвокат Тимофеевой требовал, чтобы его подзащитную освободили из-под стражи, так как она уже отбыла срок предварительного заключения.

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Напомним, в августе 2022 года Тимофееву вместе с россиянином Михаилом Зориным и украинцем Федором Алпатовым задержали у заброшенного военного завода в Албании. Суд арестовал их по делу о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Стоит отметить, что 34-летняя Тимофеева под псевдонимом Лана Сатор в соцсетях ведёт блог о заброшенных зданиях, бомбоубежищах и военных объектах. В Москве она заочно арестована по делу о получении секретных данных.

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Наталья Демьянова
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