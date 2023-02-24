Суд в Албании оставил под стражей обвинённую в шпионаже россиянку Тимофееву

Местные журналисты отмечают, что адвокат Тимофеевой требовал, чтобы его подзащитную освободили из-под стражи, так как она уже отбыла срок предварительного заключения.

Напомним, в августе 2022 года Тимофееву вместе с россиянином Михаилом Зориным и украинцем Федором Алпатовым задержали у заброшенного военного завода в Албании. Суд арестовал их по делу о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Стоит отметить, что 34-летняя Тимофеева под псевдонимом Лана Сатор в соцсетях ведёт блог о заброшенных зданиях, бомбоубежищах и военных объектах. В Москве она заочно арестована по делу о получении секретных данных.