Суд в Албании оставил под стражей обвинённую в шпионаже россиянку Тимофееву
Светлана Тимофеева. Обложка © Twitter / xhildinho
В Албании суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей россиянки Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже. Об этом пишет портал Albanian Daily news.
"Суд Эльбасана удовлетворил в пятницу требование прокуратуры продлить срок задержания под стражей гражданки РФ Светланы Тимофеевой", — говорится в сообщении.
Местные журналисты отмечают, что адвокат Тимофеевой требовал, чтобы его подзащитную освободили из-под стражи, так как она уже отбыла срок предварительного заключения.
Напомним, в августе 2022 года Тимофееву вместе с россиянином Михаилом Зориным и украинцем Федором Алпатовым задержали у заброшенного военного завода в Албании. Суд арестовал их по делу о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Стоит отметить, что 34-летняя Тимофеева под псевдонимом Лана Сатор в соцсетях ведёт блог о заброшенных зданиях, бомбоубежищах и военных объектах. В Москве она заочно арестована по делу о получении секретных данных.