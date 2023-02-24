Глава МИД Канады Жоли объявила о выделении Украине помощи в сфере безопасности на $32 млн
Власти Канады решили выделить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на сумму 32 миллиона долларов. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли, её слова приводит пресс-служба правительства.
"Министр иностранных дел объявила сегодня о вкладе Канады в размере более 32 миллионов долларов США в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины", — говорится в сообщении.
Из этой суммы будет направлено семь с половиной миллионов долларов на разминирование, более двенадцати миллионов — для борьбы с химической, биологической, радиологической и ядерной угрозами, а также тринадцать миллионов — на работы по расследованию нарушений прав человека и преступления в условиях конфликта.
Напомним, 6 февраля в Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву. В скором времени североамериканская страна начнёт подготовку украинских военных.
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