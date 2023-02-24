Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почётное звание "гвардейская"
Президент России Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почётное звание "гвардейская". Об этом говорится в указе на официальном портале правовой информации. Согласно документу, личный состав бригады в боевых действиях по защите Отечества в условиях вооружённых конфликтов проявил массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество.
"Постановляю: присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её: 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада", — сказано в документе.
Ранее Лайф писал, что Путин поздравил 101-летнюю участницу Сталинградской битвы Валентину Шульгину, живущую в Абхазии. Телеграмму и букет цветов передал ей представитель российского посольства в республике.