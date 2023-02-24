Президент России Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почётное звание "гвардейская". Об этом говорится в указе на официальном портале правовой информации. Согласно документу, личный состав бригады в боевых действиях по защите Отечества в условиях вооружённых конфликтов проявил массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество.