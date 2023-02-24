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24 февраля, 12:59

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почётное звание "гвардейская"

Президент России Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почётное звание "гвардейская". Об этом говорится в указе на официальном портале правовой информации. Согласно документу, личный состав бригады в боевых действиях по защите Отечества в условиях вооружённых конфликтов проявил массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество.

"Постановляю: присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её: 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада", — сказано в документе.

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Ранее Лайф писал, что Путин поздравил 101-летнюю участницу Сталинградской битвы Валентину Шульгину, живущую в Абхазии. Телеграмму и букет цветов передал ей представитель российского посольства в республике.

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kremlin.ru

Никита Осипов
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