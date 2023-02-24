Песков ответил на вопрос об обращении Путина в годовщину СВО

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков РИА "Новости", отвечая на вопрос, есть ли в планах главы государства выступить сегодня с таким обращением.

Поводом для вопроса стал тот факт, что ровно год назад Владимир Путин утром 24 февраля обратился к россиянам. Президент РФ тогда объявил о начале военной спецоперации, цель которой — защита жителей Донбасса.