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24 февраля, 00:21

Песков ответил на вопрос об обращении Путина в годовщину СВО

Песков заявил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков РИА "Новости", отвечая на вопрос, есть ли в планах главы государства выступить сегодня с таким обращением.

Поводом для вопроса стал тот факт, что ровно год назад Владимир Путин утром 24 февраля обратился к россиянам. Президент РФ тогда объявил о начале военной спецоперации, цель которой — защита жителей Донбасса.

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Напомним, 21 февраля президент обратился с Посланием к Федеральному собранию. В ходе обращения он сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В завершение российский лидер поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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