Туристка попала в психбольницу после того, как испугала посетителей "Петергофа" пистолетом

В музее-заповеднике "Петергоф" в Северной столице девушка угрожала посетителям оружием. О её неадекватном поведении сообщили в полицию очевидцы. С их слов, в руках у дамы был предмет, похожий на пистолет, которым она беспорядочно целилась в людей, но выстрелов, к счастью, сделать не успела.

"Сотрудники полиции задержали женщину 1995 года рождения, которая в связи с неадекватным состоянием была госпитализирована", — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным портала 78.ru, задержанной оказалась уроженка Саратовской области, сейчас её отправили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.