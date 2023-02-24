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24 февраля, 13:14

Туристка попала в психбольницу после того, как испугала посетителей "Петергофа" пистолетом

В музее-заповеднике "Петергоф" в Северной столице девушка угрожала посетителям оружием. О её неадекватном поведении сообщили в полицию очевидцы. С их слов, в руках у дамы был предмет, похожий на пистолет, которым она беспорядочно целилась в людей, но выстрелов, к счастью, сделать не успела.

"Сотрудники полиции задержали женщину 1995 года рождения, которая в связи с неадекватным состоянием была госпитализирована", — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным портала 78.ru, задержанной оказалась уроженка Саратовской области, сейчас её отправили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Сейчас пострадавший находится на операции в больнице. У него множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Лайф также публиковал видео инцидента.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова
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