В Посольстве РФ назвали мерзким цинизмом обращение главы МИД Британии к россиянам
Посольство РФ в Британии указало на мерзкий цинизм попытки министра иностранных дел Соединённого Королевства Джеймса Клеверли обратиться к гражданам России в годовщину начала спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.
"Мерзкий цинизм: Клеверли грубо пытается брататься с "российским народом", когда Лондон в то же самое время просит государства G7 поставлять киевскому режиму дальнобойную артиллерию и ракеты, чтобы усилить варварские удары по российским городам", — сказано в заявлении посольства.
В видеообращении к гражданам РФ Клеверли заявил, что возвращение России на её "законное место на мировой арене" возможно только в том случае, если власти страны изменят свой курс. При этом он подчеркнул, что Британия не против российского народа.
Ранее Лайф писал, что британский премьер Сунак решил призвать G7 разрешить Киеву наносить удары по российскому тылу. Он также планирует выступить за максимальное ускорение поставок вооружения Украине.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta