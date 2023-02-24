В Посольстве РФ назвали мерзким цинизмом обращение главы МИД Британии к россиянам

Посольство РФ в Британии указало на мерзкий цинизм попытки министра иностранных дел Соединённого Королевства Джеймса Клеверли обратиться к гражданам России в годовщину начала спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

"Мерзкий цинизм: Клеверли грубо пытается брататься с "российским народом", когда Лондон в то же самое время просит государства G7 поставлять киевскому режиму дальнобойную артиллерию и ракеты, чтобы усилить варварские удары по российским городам", — сказано в заявлении посольства.

В видеообращении к гражданам РФ Клеверли заявил, что возвращение России на её "законное место на мировой арене" возможно только в том случае, если власти страны изменят свой курс. При этом он подчеркнул, что Британия не против российского народа.