ФОМ: Рейтинг одобрения Владимира Путина составил 81%

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина за минувшую неделю увеличился на 2% и поднялся до отметки в 81%. Такие данные публикует фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

Отметим, что неделю назад показатель находился на отметке в 79%. Кроме того, 78% участников опроса заявили о своём доверии главе государства (рост с 12 по 19 февраля составил 2%). Оценили респонденты и деятельность Правительства РФ: 54% участников опроса считают, что кабмин хорошо работает, а 59% положительно высказались о выполнении своих функций премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.