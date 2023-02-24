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24 февраля, 13:19

ФОМ: Рейтинг одобрения Владимира Путина составил 81%

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина за минувшую неделю увеличился на 2% и поднялся до отметки в 81%. Такие данные публикует фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

Отметим, что неделю назад показатель находился на отметке в 79%. Кроме того, 78% участников опроса заявили о своём доверии главе государства (рост с 12 по 19 февраля составил 2%). Оценили респонденты и деятельность Правительства РФ: 54% участников опроса считают, что кабмин хорошо работает, а 59% положительно высказались о выполнении своих функций премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

78% россиян заявили о доверии Путину

78% россиян заявили о доверии Путину

Ранее Лайф со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа сообщал, что уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину составляет 79,1%.

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Kremlin.ru

Артур Белкин
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