Моравецкий заявил, что Польша готова обучать украинских пилотов на F-16
Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, но только при согласии на это широкой коалиции стран. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше", — заявил он и подчеркнул, что согласовать такой шаг нужно с рядом других партнёров.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство в краткосрочной перспективе не собирается отправлять истребители на Украину, так как вместе с ними в Незалежную нужно будет направить сотни лётчиков и механиков.
Getty Images / Chung Sung-Jun