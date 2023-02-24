Моравецкий заявил, что Польша готова обучать украинских пилотов на F-16

Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, но только при согласии на это широкой коалиции стран. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше", — заявил он и подчеркнул, что согласовать такой шаг нужно с рядом других партнёров.