Шмыгаль "включил" украинскую армию в НАТО

"Фактически украинская армия уже является армией НАТО, потому что вся наша техника — это техника НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наших вооружённых силах", — сказал Шмыгаль в интервью газете El Confidencial.

Также он утверждает, что ВСУ получили "значительный опыт ведения войны", которым теперь могут поделиться со странами НАТО. В связи с этим Шмыгаль считает, что Украина "в ближайшем будущем станет очень сильным и одновременно необходимым членом" альянса. Особые надежды политик возлагает на саммит организации, который пройдёт в июле в Вильнюсе. Также украинский премьер заявил, что Киев завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые нужны для вступления в Евросоюз. По его оценкам, Украина будет готова стать членом ЕС через два года.