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24 февраля, 13:39

Шмыгаль "включил" украинскую армию в НАТО

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что ВСУ фактически стали армией НАТО из-за стандартов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что армия страны из-за внедрения стандартов и использования техники НАТО де-факто стала армией Североатлантического альянса.

"Фактически украинская армия уже является армией НАТО, потому что вся наша техника — это техника НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наших вооружённых силах", — сказал Шмыгаль в интервью газете El Confidencial.

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Также он утверждает, что ВСУ получили "значительный опыт ведения войны", которым теперь могут поделиться со странами НАТО. В связи с этим Шмыгаль считает, что Украина "в ближайшем будущем станет очень сильным и одновременно необходимым членом" альянса. Особые надежды политик возлагает на саммит организации, который пройдёт в июле в Вильнюсе. Также украинский премьер заявил, что Киев завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые нужны для вступления в Евросоюз. По его оценкам, Украина будет готова стать членом ЕС через два года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у стран альянса иссякли запасы артснарядов для поставок Украине. Поэтому сейчас члены военного блока делают основной упор на увеличение производства.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Никита Никонов
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