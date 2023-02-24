Во Франции рассказали, когда Макрон внесёт конституционные изменения по статусу Корсики
Макрон заявил о готовности внести конституционные изменения по статусу Корсики к осени
Президент Франции Эмманюэль Макрон готов внести конституционные изменения по статусу Корсики, но это произойдёт после лета 2023 года. Об этом он заявил депутатам, пишет AFP.
"Эмманюэль Макрон заявил депутатам, что у него нет ни табу, ни предопределённого решения в отношении будущего статуса Корсики, добавив, что он готов на внесение изменений в свою конституционную реформу после лета", — говорится в публикации.
По словам Макрона, участникам переговоров по статусу Корсики необходимо сформулировать предложения, которые должны вписаться в проект конституционной реформы, чтобы представить её к обсуждению в 2023–2024 годах. Уточняется, что для правительства Франции остаётся неприемлемым вопрос о выходе острова из состава страны.
Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона упал до трёхлетнего минимума из-за пенсионной реформы. Так, его действия поддерживают только 32% французов.
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