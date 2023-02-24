"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 13:57

В Москве чернобыльцы получат единовременную матпомощь

Московские власти приняли решение о выплате единовременной материальной помощи в размере от трёх до десяти тысяч рублей гражданам, пострадавшим в результате воздействия радиации. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС — 26 апреля. Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей", — сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Ожидается, что финансовую помощь получат свыше 14,8 тысячи ликвидаторов чернобыльской аварии, а также пострадавшие из-за радиационных аварий и катастроф.

Во Франции заговорили о Путине и Си Цзиньпине после "Чернобыля в Огайо"

Во Франции заговорили о Путине и Си Цзиньпине после "Чернобыля в Огайо"

Ранее Лайф сообщал, что Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев. Раньше дополнительные меры соцпомощи, действующие в Москве, касались только семей мобилизованных.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Чернобыль
  • Сергей Собянин
  • Региональные власти
  • Политика
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров