В Москве чернобыльцы получат единовременную матпомощь

Московские власти приняли решение о выплате единовременной материальной помощи в размере от трёх до десяти тысяч рублей гражданам, пострадавшим в результате воздействия радиации. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС — 26 апреля. Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей", — сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Ожидается, что финансовую помощь получат свыше 14,8 тысячи ликвидаторов чернобыльской аварии, а также пострадавшие из-за радиационных аварий и катастроф.