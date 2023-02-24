В Москве чернобыльцы получат единовременную матпомощь
Московские власти приняли решение о выплате единовременной материальной помощи в размере от трёх до десяти тысяч рублей гражданам, пострадавшим в результате воздействия радиации. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС — 26 апреля. Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей", — сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
Ожидается, что финансовую помощь получат свыше 14,8 тысячи ликвидаторов чернобыльской аварии, а также пострадавшие из-за радиационных аварий и катастроф.
Ранее Лайф сообщал, что Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев. Раньше дополнительные меры соцпомощи, действующие в Москве, касались только семей мобилизованных.
Shutterstock