Во Франции заговорили о Путине и Си Цзиньпине после "Чернобыля в Огайо"

Если бы экологическая катастрофа, именуемая "Чернобылем в Огайо", произошла в России или Китае, то западные СМИ были бы наполнены статьями о произошедшем и обвиняли президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в "Твиттере" заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.

"Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет всё Северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо..." — написал он.