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18 февраля, 05:27

Во Франции заговорили о Путине и Си Цзиньпине после "Чернобыля в Огайо"

Французский политик Асселино: Западные СМИ не молчали бы при взрыве химикатов в России

<p>Последствия экологической катастрофы в Огайо. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/LesRorschach/status/1625853268562948097?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LesRorschach</a></p>

Последствия экологической катастрофы в Огайо. Обложка © Twitter / LesRorschach

Если бы экологическая катастрофа, именуемая "Чернобылем в Огайо", произошла в России или Китае, то западные СМИ были бы наполнены статьями о произошедшем и обвиняли президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в "Твиттере" заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.

"Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет всё Северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо..." — написал он.

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Напомним, в начале февраля на северо-востоке штата Огайо с рельсов сошли около 50 вагонов поезда, в том числе с опасными веществами. В 14 вагонах перевозили винилхлорид, который используется для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. После крушения содержимое цистерн сожгли, что обернулось большими проблемами для местных жителей. Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов раскрыл правду о масштабах "Чернобыля в Огайо".

Светлана Оперук
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