Сын экс-президента США Дональда Трампа высмеял губернатора штата Огайо Майка Деуайна, предложив ему выступить в маске украинского лидера Владимира Зеленского для привлечения поддержки после экологической катастрофы. Соответствующий мем Дональд Трамп – младший опубликовал в соцсетях.

"Губернатор Огайо после того, как [президент США] Байден отклонил его просьбу о поддержке после стихийных бедствий", — подписано фото.

Как сообщал Лайф, 3 февраля на северо-востоке штата Огайо с рельсов сошли десятки вагонов, в которых находились токсичные химические вещества. В 14 вагонах перевозили винилхлорид, используемый для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. После крушения содержимое цистерн сожгли, что обернулось большими проблемами для местных жителей. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности раскрыл правду о масштабах "Чернобыля в Огайо".