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17 февраля, 15:43

Сын Трампа призвал главу Огайо надеть маску Зеленского ради помощи после экокатастрофы

Сын экс-президента США Дональда Трампа высмеял губернатора штата Огайо Майка Деуайна, предложив ему выступить в маске украинского лидера Владимира Зеленского для привлечения поддержки после экологической катастрофы. Соответствующий мем Дональд Трамп – младший опубликовал в соцсетях.

Мем с губернатором Огайо в маске Зеленского. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / that_southern_dude

Мем с губернатором Огайо в маске Зеленского. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / that_southern_dude

"Губернатор Огайо после того, как [президент США] Байден отклонил его просьбу о поддержке после стихийных бедствий", — подписано фото.

В США произошла третья за месяц катастрофа "в стиле Чернобыля"

В США произошла третья за месяц катастрофа "в стиле Чернобыля"

Как сообщал Лайф, 3 февраля на северо-востоке штата Огайо с рельсов сошли десятки вагонов, в которых находились токсичные химические вещества. В 14 вагонах перевозили винилхлорид, используемый для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. После крушения содержимое цистерн сожгли, что обернулось большими проблемами для местных жителей. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности раскрыл правду о масштабах "Чернобыля в Огайо".

Обложка ©

Getty Images / Melissa Sue Gerrits

Никита Осипов
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