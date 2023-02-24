"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 14:12

Рогов заявил, что Запад принуждает Зеленского к наступлению на Запорожскую область РФ

В Днепропетровской области сосредотачивается большое количество подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) для возможного наступления на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Днепропетровской области, на правом берегу [Днепра], накапливается большое количество подразделений [ВСУ]. На мой взгляд, речь идёт о том, что они готовятся к наступлению, в принципе, об этом информация поступает из разных источников. Но людей у них не хватает", — сказал Рогов в эфире телеканала "Соловьёв Live".

По его словам, наступление ВСУ на Запорожском направлении может быть начато под давлением на руководство Украины со стороны Запада, поставляющего Киеву оружие.

Эксперт Шурыгин: США готовят Украину к "большому весеннему наступлению" в зоне СВО

Эксперт Шурыгин: США готовят Украину к "большому весеннему наступлению" в зоне СВО

"По сути, Зеленского принуждают к наступлению именно на южном направлении, в Запорожской области", — резюмировал Рогов.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" заявил, что у него нет сомнений в грядущей попытке Киева "сунуться" в Запорожскую область, если РФ не нанесёт превентивный удар.

Обложка ©

Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров