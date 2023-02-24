Рогов заявил, что Запад принуждает Зеленского к наступлению на Запорожскую область РФ

В Днепропетровской области сосредотачивается большое количество подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) для возможного наступления на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Днепропетровской области, на правом берегу [Днепра], накапливается большое количество подразделений [ВСУ]. На мой взгляд, речь идёт о том, что они готовятся к наступлению, в принципе, об этом информация поступает из разных источников. Но людей у них не хватает", — сказал Рогов в эфире телеканала "Соловьёв Live".

По его словам, наступление ВСУ на Запорожском направлении может быть начато под давлением на руководство Украины со стороны Запада, поставляющего Киеву оружие.

"По сути, Зеленского принуждают к наступлению именно на южном направлении, в Запорожской области", — резюмировал Рогов.