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24 февраля, 14:41

Суд в Дагестане арестовал подозреваемого в убийстве президента NFC по грепплингу Марданова

<p>Видади Марданов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/login?to=aWQzMzAzNTExNjY/ej1waG90bzMzMDM1MTE2Nl80NTYyMzk0MjklMkZ3YWxsMzMwMzUxMTY2XzQ5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Видади Марданов</a></p>

Видади Марданов. Обложка © VK / Видади Марданов

В Дагестане на два месяца арестовали 27-летнего Теймура Асадова, подозреваемого в убийстве президента лиги NFC по грепплингу и ММА Видади Марданова. Соответствующее решение принял Верховный суд республики, сообщает ТАСС.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 апреля 2023 года", — говорится в сообщении агентства.

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Напомним, Марданова застрелили в Дербенте 21 февраля. По предварительным данным, между подозреваемым и погибшим произошёл конфликт в соцсетях, после которого они и решили выяснить отношения. Во время потасовки один из участников ссоры несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю, но пуля рикошетом попала в 36-летнего Марданова. Он скончался на месте.

Наталья Исакова
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