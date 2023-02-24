Суд в Дагестане арестовал подозреваемого в убийстве президента NFC по грепплингу Марданова

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 апреля 2023 года", — говорится в сообщении агентства.

Напомним, Марданова застрелили в Дербенте 21 февраля. По предварительным данным, между подозреваемым и погибшим произошёл конфликт в соцсетях, после которого они и решили выяснить отношения. Во время потасовки один из участников ссоры несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю, но пуля рикошетом попала в 36-летнего Марданова. Он скончался на месте.