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24 февраля, 15:21

В голосовании премии "Город в лицах" участвовала 21 тысяча человек

В голосовании премии газеты "Петербургский дневник" "Город в лицах" – 2023 на данный момент приняла участие уже 21 тысяча человек. Оно стартовало 10 февраля и продлится до 10 марта. "Город в лицах" объединяет отзывчивых и неравнодушных петербуржцев, которые каждый день помогают делать город лучше.

В конкурсе девять номинаций, среди них "Классный руководитель", "Детский тренер", "Специалист по работе с молодёжью", "Водитель общественного транспорта", "Эколог" и "Социальный работник". Церемония награждения состоится 16 марта в цирке на Фонтанке. Победители, чьи портреты будут размещены на рекламных носителях в Северной столице, получат призы и памятные подарки. Премия организована при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

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"Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Никита Осипов
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