Лидеры G7 начали первые в этом году онлайн-переговоры
В пятницу, 24 февраля, лидеры государств G7 ("Группы семи") начали первые в этом году онлайн-переговоры. Старт встречи показал британский телеканал Sky News.
В переговорах также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, Токио председательствует в G7.
Ранее Лайф писал о том, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.
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ТАСС / Stanislav Kogiku / POOL