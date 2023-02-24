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24 февраля, 15:04

Лидеры G7 начали первые в этом году онлайн-переговоры

В пятницу, 24 февраля, лидеры государств G7 ("Группы семи") начали первые в этом году онлайн-переговоры. Старт встречи показал британский телеканал Sky News.

В переговорах также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, Токио председательствует в G7.

Япония в рамках G7 намерена предложить новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Япония в рамках G7 намерена предложить новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Ранее Лайф писал о том, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.

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ТАСС / Stanislav Kogiku / POOL

Илья Суриков
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