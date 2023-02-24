Лидеры G7 начали первые в этом году онлайн-переговоры

В пятницу, 24 февраля, лидеры государств G7 ("Группы семи") начали первые в этом году онлайн-переговоры. Старт встречи показал британский телеканал Sky News.

В переговорах также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, Токио председательствует в G7.