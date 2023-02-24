"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 15:30

Аршавин заявил, что спокойно относится к предоставлению гражданства Малкому и Клаудиньо

Менеджер "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что спокойно относится к предоставлению российского гражданства футболистам Малкому и Клаудиньо. Отвечая на вопрос, как отразилось бы участие бразильских спортсменов в сборной России, он подчеркнул, что против натурализованных игроков.

"Вы знаете моё отношение, я против натурализованных игроков", — сказал Аршавин в беседе со "Спорт-Экспресс".

Получившие гражданство РФ футболисты Малком и Клаудиньо останутся легионерами в РПЛ

Получившие гражданство РФ футболисты Малком и Клаудиньо останутся легионерами в РПЛ

Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бразильским футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо.

Обложка ©

fc-zenit.ru / Анна Мейер

Илья Суриков
  • Новости
  • Андрей Аршавин
  • ФК Зенит
  • Малком
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров