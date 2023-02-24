Аршавин заявил, что спокойно относится к предоставлению гражданства Малкому и Клаудиньо

Менеджер "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что спокойно относится к предоставлению российского гражданства футболистам Малкому и Клаудиньо. Отвечая на вопрос, как отразилось бы участие бразильских спортсменов в сборной России, он подчеркнул, что против натурализованных игроков.

"Вы знаете моё отношение, я против натурализованных игроков", — сказал Аршавин в беседе со "Спорт-Экспресс".