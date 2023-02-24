Аршавин заявил, что спокойно относится к предоставлению гражданства Малкому и Клаудиньо
Менеджер "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что спокойно относится к предоставлению российского гражданства футболистам Малкому и Клаудиньо. Отвечая на вопрос, как отразилось бы участие бразильских спортсменов в сборной России, он подчеркнул, что против натурализованных игроков.
"Вы знаете моё отношение, я против натурализованных игроков", — сказал Аршавин в беседе со "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бразильским футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо.
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