В США беспокоятся о состоянии рабочих, перевозивших воду после тушения поезда с химикатами
Воду, которая использовалась при тушении поезда с химикатами в Огайо, доставили в пригород Хьюстона для утилизации, однако местные власти беспокоятся, что транспортировка могла плохо сказаться на здоровье рабочих. Судья округа Харрис Лина Идальго заявила, что в город Дир-Парк (штат Техас) привезено около 1,8 миллиона литров токсичной воды.
"Мне известно, что наше сообщество было шокировано этой новостью так же, как и я. Я хочу, чтобы люди осознали, что есть много вещей, о которых мы не знаем, однако должны знать", — приводит её слова Associated Press.
По данным СМИ, воду привезли на объект компании Texas Molecular, которая специализируется на утилизации опасных отходов. Представители организации подчеркнули, что у них есть большой опыт в таких операциях.
Лайф напоминает, 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.
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