В США беспокоятся о состоянии рабочих, перевозивших воду после тушения поезда с химикатами

Воду, которая использовалась при тушении поезда с химикатами в Огайо, доставили в пригород Хьюстона для утилизации, однако местные власти беспокоятся, что транспортировка могла плохо сказаться на здоровье рабочих. Судья округа Харрис Лина Идальго заявила, что в город Дир-Парк (штат Техас) привезено около 1,8 миллиона литров токсичной воды.

"Мне известно, что наше сообщество было шокировано этой новостью так же, как и я. Я хочу, чтобы люди осознали, что есть много вещей, о которых мы не знаем, однако должны знать", — приводит её слова Associated Press.

По данным СМИ, воду привезли на объект компании Texas Molecular, которая специализируется на утилизации опасных отходов. Представители организации подчеркнули, что у них есть большой опыт в таких операциях.