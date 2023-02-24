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24 февраля, 16:59

В США беспокоятся о состоянии рабочих, перевозивших воду после тушения поезда с химикатами

Воду, которая использовалась при тушении поезда с химикатами в Огайо, доставили в пригород Хьюстона для утилизации, однако местные власти беспокоятся, что транспортировка могла плохо сказаться на здоровье рабочих. Судья округа Харрис Лина Идальго заявила, что в город Дир-Парк (штат Техас) привезено около 1,8 миллиона литров токсичной воды.

"Мне известно, что наше сообщество было шокировано этой новостью так же, как и я. Я хочу, чтобы люди осознали, что есть много вещей, о которых мы не знаем, однако должны знать", — приводит её слова Associated Press.

По данным СМИ, воду привезли на объект компании Texas Molecular, которая специализируется на утилизации опасных отходов. Представители организации подчеркнули, что у них есть большой опыт в таких операциях.

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Лайф напоминает, 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.

Обложка ©

Getty Images / Michael Swensen

Никита Осипов
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