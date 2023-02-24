Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге заявил, что хотел повредить транспорт силовиков
Телеграм-канал SHOT опубликовал эксклюзивные кадры допроса Тиграна Х., который сегодня выстрелил в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге. Задержанный утверждает, что хотел повредить лишь спецтранспорт силовиков.
Кадры допроса мужчины, стрелявшего в омоновца в Петербурге. Видео Telegram / SHOT
"В сотрудника полиции я стрелять не собирался, я собирался стрелять по кунгам (закрытый кузов-фургон грузовых авто. — Прим. Лайфа) и кинуть туда коктейль Молотова, чтобы загорелся кунг", — сказал задержанный.
При этом он так и не смог объяснить, зачем всё-таки решился на выстрел в полицейского.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии, его уже прооперировали. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Лайф также публиковал видео инцидента.
Кадр из видео Telegram / SHOT