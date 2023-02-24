"Заканчивается смертью диктатора": На Украине предупредили Зеленского об опасности всевластия, которого тот жаждет

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предупреждением. Он заявил, что стремление политика к безграничной власти для него же закончится плохо и обернётся серьёзными проблемами.

"Вы фактически создаёте диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора, это известно, и система гибнет. Наблюдать это очень печально", — обратился Соскин на своём ютуб-канале.

Он указал на то, что Зеленский преследует тех, кто его критикует, а раньше и сам жёстко высказывался против действующей власти. Он напомнил ему, что до политической карьеры, выступая в студии "Квартал-95", нынешний украинский лидер активно высмеивал экс-президента Петра Порошенко и при этом ни его шоу, ни он сам не подвергались гонениям.