"Заканчивается смертью диктатора": На Украине предупредили Зеленского об опасности всевластия, которого тот жаждет
Экс-советник Кучмы Соскин: Попытка создания диктатуры Зеленским закончится плохо
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предупреждением. Он заявил, что стремление политика к безграничной власти для него же закончится плохо и обернётся серьёзными проблемами.
"Вы фактически создаёте диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора, это известно, и система гибнет. Наблюдать это очень печально", — обратился Соскин на своём ютуб-канале.
Он указал на то, что Зеленский преследует тех, кто его критикует, а раньше и сам жёстко высказывался против действующей власти. Он напомнил ему, что до политической карьеры, выступая в студии "Квартал-95", нынешний украинский лидер активно высмеивал экс-президента Петра Порошенко и при этом ни его шоу, ни он сам не подвергались гонениям.
Как ранее писал Лайф, в США предрекли мрачное будущее "несостоявшемуся государству" Украине. Джеймс Карден, советник по американо-российским делам в Госдепе времён администрации Барака Обамы, заявил, что правящая элита Киева должна это понять: более 12 миллионов её граждан бежали, а экономика страны рухнула по меньшей мере на треть с момента начала спецоперации.
ТАСС / Olivier Matthys