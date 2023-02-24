Всемирный банк предоставит $2,5 млрд на поддержку бюджета Украины

Всемирный банк предоставит Украине грантовую помощь в виде 2,5 миллиарда долларов на поддержку бюджета страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой организации.

"Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на 2,5 миллиарда долларов", — указано в сообщении.

Средства, как отметили в регуляторе, были предоставлены Агентством США по международному развитию. Деньги поступят на счёт правительства Незалежной сразу после соответствующей проверки Всемирного банка подходящих статей расходов.