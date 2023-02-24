"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 18:39

Всемирный банк предоставит $2,5 млрд на поддержку бюджета Украины

Всемирный банк предоставит Украине грантовую помощь в виде 2,5 миллиарда долларов на поддержку бюджета страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой организации.

"Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на 2,5 миллиарда долларов", — указано в сообщении.

Средства, как отметили в регуляторе, были предоставлены Агентством США по международному развитию. Деньги поступят на счёт правительства Незалежной сразу после соответствующей проверки Всемирного банка подходящих статей расходов.

Ведущий Карлсон подсчитал, что Америка могла бы сделать на выделяемые Украине деньги

Ведущий Карлсон подсчитал, что Америка могла бы сделать на выделяемые Украине деньги

Ранее Лайф писал, что США объявят ﻿о пакете военной помощи Украине на $2 млрд. В первую очередь средства пойдут на финансирование производства боеприпасов в Америке.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Мировая политика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров