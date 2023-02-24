Небензя: США будет непросто вернуть доверие РФ, но сейчас это в интересах Штатов

После всего, что Россия узнала о США за последний год, включая русофобию и поставки вооружений Украине, Штатам будет нелегко вернуть доверие нашей страны, если такое вообще возможно. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Понятно, что после всего того, что мы о вас узнали за этот год, после безграничной и отвратительной русофобии и попыток "отменить Россию", после поставленных режиму Зеленского вооружений, убивавших мирных женщин, детей и стариков в Донбассе, после вашей "украинской авантюры" с попыткой создать нам проблемы на наших границах наши отношения уже не будут прежними", — сказал он.

Небензя подчеркнул, что Россия больше не верит словам, звучащим из Америки и важнее всего в данном случае дела. Вернуть доверие, сказал он, будет сложно, однако попытаться сделать это — в интересах США.

"Пока вы лишь усугубляете ситуацию, продолжая накачивать киевский режим оружием и помогая ему на поле боя. И пока вы нам не оставляете иных вариантов, кроме как устранить исходящие для России с территории Украины угрозы военным путём", — подчеркнул он.