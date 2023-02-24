Захарова дала оценку антироссийской резолюции Генассамблеи ООН

Суть резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля, заключается в поддержке преступного режима в Киеве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.

"Суть инициативы — продолжение развязанной на Западе огульной критики в адрес России, поддержка преступного националистического режима в Киеве, который коллективный Запад все последние годы целенаправленно готовил к войне против нашей страны", — сказано в сообщении.

По словам Захаровой, при продвижении проекта Америка шантажировала несогласных и угрожала им санкциями. В этой связи она задалась вопросом: почему на Западе вспоминают об Уставе ООН лишь в том случае, когда там хотят мобилизовать в пользу Украины широкую поддержку международного сообщества? Официальный представитель МИД РФ заметила, что на протяжении последних лет США говорят только о верховенстве "миропорядка, основанного на правилах", но не уставного документа всемирной организации. По мнению Захаровой, на фоне замалчивания многочисленных нарушений киевскими властями норм международного гуманитарного права, права народов на самоопределение в Америке пытались обеспечить рекордное число голосов в поддержку Незалежной.

Она добавила, что на Западе стремились осудить принимаемые Москвой меры по урегулированию ситуации в рамках спецоперации. В документе не было даже базовых понятий для достижения мира, среди которых диалог. Захарова также сообщила, что Москва продолжит работу, связанную с выработкой справедливых оценок ситуации на Украине. При этом Россия будет по-прежнему отстаивать национальную безопасность и важность выполнения всех принципов Устава ООН, в том числе суверенное равенство стран.