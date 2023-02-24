Российские дипломаты отказались слушать выступления представителей ЕС

Российский постпред при ООН Василий Небензя, а также первый зампостпреда Дмитрий Полянский встали и вышли из зала Совета Безопасности перед тем, как там выступать начали представители ЕС по украинской проблематике, пишет РИА "Новости". Это случилось на министерском заседании СБ ООН по Украине.

"Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общееэсовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой "добавленной стоимости" дискуссии не принесут", — подчеркнул Небензя.

Он выразил уверенность, что подобный подход обесценивает дискуссию и наносит Совету репутационный удар. Как только российские дипломаты удалились, в Совбезе выступили глава евродипломатии Жозеп Боррель, представители Румынии и Словакии. Ожидаются также выступления представителей Польши, Венгрии, Германии, Латвии, Молдавии, Италии, Чехии, Нидерландов и Испании.