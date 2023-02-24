Зеленский показал тесную комнату, где "прожил год"

Лидер Украины Владимир Зеленский показал комнату в офисе президента, в которой он, если верить его словам, живёт с самого начала российской военной спецоперации. Провёл эту небольшую экскурсию он для известного блогера, журналиста телеканала "1+1" Дмитрия Комарова.

Владимир Зеленский показал комнату, в которой якобы живёт целый год. Видео © Telegram / Политика страны

"Вот тут я живу уже год, это мой дом", — рассказал Зеленский, стоя у кровати в небольшой комнате.

Окна там плотно закрыты шторами. В комнате только самое необходимое: кровать, умывальник, шкаф, сундук с вещами, большое зеркало вдоль стены. На полу — белые кроссовки. Если верить Зеленскому, всё свободное время он проводит там, если не считать случаев, когда он и его команда спускались в бомбоубежище.